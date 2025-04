Tag der Arbeit: Demonstration in Berlin (Archivbild) (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Die zentrale DGB-Kundgebung findet in Chemnitz statt. An etlichen Orten nehmen Politiker und Politikerinnen teil. So wird etwa der geschäftsführende Arbeitsminister Heil im niedersächsischen Peine erwartet.

Der 1. Mai wurde im Jahr 1890 als "Kampftag der Arbeiterbewegung" begründet. In Deutschland ist der Tag der Arbeit gesetzlicher Feiertag. Neben den Veranstaltungen der Gewerkschaften gibt es zahlreiche Demonstrationen, in Berlin zum Beispiel die traditionelle Revolutionäre 1. Mai-Demo. Linke Kundgebungen sind auch in Hamburg, Leipzig und Stuttgart geplant. Die Polizei stellt sich auf größere Einsätze ein.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.