Auf einem Grundstück in Guanajuato State in Mexiko wurden 32 Leichen entdeckt. (AFP / MARIO ARMAS)

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden die Leichen auf einem Grundstück in der Gemeinde La Calera gefunden. Forensische Teams hatten seit mehreren Tagen an der Fundstelle gearbeitet.

In den vergangenen Jahren wurde Guanajuato immer wieder von massiver Gewalt erschüttert. In dem Bundesstaat liefern sich Verbrecherbanden einen Machtkampf. Im ersten Halbjahr wurden mehr als 1.500 Morde verzeichnet. Opfer des organisierten Verbrechens werden häufig in Massengräbern verscharrt. Die aktuelle Zahl der Vermissten in Mexiko liegt bei fast 132.000.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.