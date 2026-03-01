Luftverkehr

Flughafen in Neu Delhi, Indien: Zahlreiche Flüge in die Golf-Region werden abgesagt. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Kabir Jhangiani)

Zahlreiche Lufträume in Nahost wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt. Auch außerhalb des Iran und Israels blieben heute Flughäfen an wichtigen Drehkreuzen wie Dubai, Abu Dhabi und Doha geschlossen oder waren stark eingeschränkt. Der Flughafen von Dubai soll bei iranischen Vergeltungsschlägen beschädigt worden sein, ebenso die Airports in Abu Dhabi und Kuwait. Über die Golf-Drehkreuze laufen viele Langstreckenverbindungen zwischen Europa und Asien. Da sich viele Flugzeuge und Besatzungen nun an falschen Standorten befinden, hat das Auswirkungen auf Flugpläne weltweit. Tausende Passagiere strandeten an Flughäfen in Asien und Europa. Auch die Airlines der Lufthansa Group strichen Flüge und teilten mit, man werde die Lufträume über Israel und dem Iran sowie über dem Libanon, Jordanien, dem Irak, Katar, Kuwait und Bahrain mindestens bis nächsten Sonntag meiden.

