Das berichteten örtliche Behörden aus dem Osten des Landes. Dort hätten heftige Regenfälle in einem Dorf zu den Erdrutschen geführt. Bislang seien sechs Tote geborgen worden, hieß es. In den vergangenen Tagen war in der Region ein Nebenfluss des Nils über die Ufer getreten und hatte Überschwemmungen verursacht.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.