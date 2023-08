Trauerfeier

Tausende Menschen säumen die Straßen bei der Beerdigung von Sinead O'Connor in Irland. (picture alliance / empics / Niall Carson)

Darunter auch die irischen Popstars Bono, Frontman der Band U2 und der Musiker Bob Geldof. Auch der irische Präsident Higgins und Regierungschef Varadkar begleiteten den Trauerzug. Zahlreiche Menschen säumten zudem die Küstenpromenade und würdigten die Verstorbene als "geliebte Tochter Irlands".

Trauernde legten Blumen, Nachrichten und irische Fahnen vor dem Haus der Sängerin nieder. Immer wieder sangen die Menschen das wohl bekannteste Lied der Sängerin, "Nothing Compares 2 U". Auch alle irischen Radiosender spielten gleichzeitig den Song. O'Connor war am 26. Juli im Alter von 56 Jahren in London gestorben. Die Todesursache ist weiter nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.