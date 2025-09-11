Schlag gegen die Huthis
Zahlreiche Menschen sterben bei israelischem Angriff im Jemen

Die israelische Luftwaffe hat erneut Ziele der islamistischen Huthi-Miliz im Jemen angegriffen.

    Das von den Huthi kontrollierte Gesundheitsministerium meldet den Tod von 35 Menschen. Mehr als hundert Personen seien verletzt. Die Miliz kündigte eine baldige Reaktion an. Nach israelischen Angaben wurden in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa und im Norden des Landes militärische Ziele beschossen. Darunter seien Huthi-Militärlager und eine Treibstoffanlage. Die israelische Armee bezeichnete den Angriff als Reaktion auf vorherige Huthi-Attacken auf Israel.
    Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen greifen die Huthi immer wieder Israel mit Raketen und Drohnen an.
