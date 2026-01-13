Das Gericht verurteilte gestern Abend 62 Angeklagte der 'Ndrangheta, Cosa Nostra und Camorra in einem beschleunigten Verfahren zu Haftstrafen von bis zu 16 Jahren. Für 45 weitere Beschuldigte steht noch das Hauptverfahren aus.
Nach Angaben der Mailänder Staatsanwaltschaft hatten sich die Mafia-Organisationen zu einer seltenen Allianz zusammengeschlossen, um gemeinsam in Norditalien Verbrechen zu begehen. Diese reichten von Erpressung und Drogenhandel bis hin zu Geldwäsche und dem Missbrauch eines Bauförderprogramms. Der Anklage waren jahrelange Ermittlungen vorausgegangen.
