Italien
Zahlreiche Mitglieder der drei größten Mafia-Organisationen verurteilt

Ein Gericht in Mailand hat Mitglieder von mehreren Mafia-Organisationen wegen Drogen- und Finanzdelikten in Norditalien schuldig gesprochen.

    Carabinieri sind mit einem Polizeiwagen an einem Tatort in Neapel.
    62 Mitglieder der drei größten Mafia-Organisationen wurden bei einem Prozess in Mailand verurteilt (Archivbild). (Roberta Basile/Zuma Press/dpa)
    Das Gericht verurteilte gestern Abend 62 Angeklagte der 'Ndrangheta, Cosa Nostra und Camorra in einem beschleunigten Verfahren zu Haftstrafen von bis zu 16 Jahren. Für 45 weitere Beschuldigte steht noch das Hauptverfahren aus.
    Nach Angaben der Mailänder Staatsanwaltschaft hatten sich die Mafia-Organisationen zu einer seltenen Allianz zusammengeschlossen, um gemeinsam in Norditalien Verbrechen zu begehen. Diese reichten von Erpressung und Drogenhandel bis hin zu Geldwäsche und dem Missbrauch eines Bauförderprogramms. Der Anklage waren jahrelange Ermittlungen vorausgegangen.
