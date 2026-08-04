Der Oscar-prämierte irische Musiker und Aktivist Glen Hansard starb letzte Woche bei einem Motorradunfall. (picture alliance/PA Images/Damien Eagers)



Der Glen Hansard war vor wenigen Tagen mit 56 Jahren bei einem Motorradunfall in Irland ums Leben gekommen. Der Musiker und Gitarrist war 2008 gemeinsam mit Markéta Irglová für "Falling Slowly" im Film "Once" mit dem Oscar für den besten Song ausgezeichnet worden. In dem Film spielte der Ire selbst die Hauptrolle als Straßenmusiker - so hatte er einst seine Karriere begonnen.

Die Trauerfeier wurde von viel Musik begleitet. Pearl-Jam-Sänger Eddie Vedder sang gemeinsam mit Irglová das Lied "The Song of Good Hope". U2-Frontmann Bono würdigte Hansard mit den Worten, jeder, der ihm begegnet sei, habe sich an diesen Tag erinnert. Zudem spielte er eine Grußbotschaft der Musikerin Patti Smith ab und zitierte aus dem U2-Song "Beautiful Day". Als der Sarg schließlich aus der Kathedrale transportiert wurde, erklang den Angaben nach Bob Dylans "Forever Young".

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.