Vizekanzler Klingbeil hat seine Partei in einer Grundsatzrede auf umfassende Reformen eingeschworen. Am Freitag trifft sich die Partei zu einer Sondersitzung. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Neben den Vorsitzenden Bas und Klingbeil wollen unter anderem die SPD-Bundesminister, die parteizugehörigen Ministerpräsidenten sowie SPD-Spitzenkandidaten aus den Kommunen an der Sondersitzung teilnehmen. Auf dem Treffen in der Parteizentrale im Berliner Willy-Brandt-Haus will die Parteiführung Konsequenzen ziehen und über ihren weiteren Kurs beraten.

Vizekanzler und SPD-Chef Klingbeil hatte die Menschen in Deutschland ⁠in einer Grundsatzrede zuletzt auf umfassende Reformen eingeschworen. Die SPD-Führung steht seit der Wahlniederlage in Rheinland-Pfalz und den starken Verlusten in Baden-Württemberg unter Druck aus den eigenen Reihen.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.