Sondersitzung
Zahlreiche SPD-Spitzenpolitiker beraten über den Kurs der Partei

In Berlin treffen sich am Mittag SPD-Spitzenpolitiker, um über die weitere Strategie der Partei zu beraten.

    Lars Klingbeil steht auf einem Podium, im Hintergrund der Schriftzug „Wie modernisieren wir Deutschland?“
    Vizekanzler Klingbeil hat seine Partei in einer Grundsatzrede auf umfassende Reformen eingeschworen. Am Freitag trifft sich die Partei zu einer Sondersitzung. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)
    Neben den Vorsitzenden Bas und Klingbeil wollen unter anderem die SPD-Bundesminister, die parteizugehörigen Ministerpräsidenten sowie SPD-Spitzenkandidaten aus den Kommunen an der Sondersitzung teilnehmen. Auf dem Treffen in der Parteizentrale im Berliner Willy-Brandt-Haus will die Parteiführung Konsequenzen ziehen und über ihren weiteren Kurs beraten.
    Vizekanzler und SPD-Chef Klingbeil hatte die Menschen in Deutschland ⁠in einer Grundsatzrede zuletzt auf umfassende Reformen eingeschworen. Die SPD-Führung steht seit der Wahlniederlage in Rheinland-Pfalz und den starken Verlusten in Baden-Württemberg unter Druck aus den eigenen Reihen.
    Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.