Bundestagswahl

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (AFP / LUDOVIC MARIN)

Frankreichs Präsident Macron gratulierte dem voraussichtlich nächsten Bundeskanzler, Merz. In dieser Zeit der Unsicherheit müssten sich beide Länder vereint den großen Herausforderungen Europas und der Welt stellen. Der britische Premierminister Starmer teilte mit, er freue sich darauf, die bereits engen Beziehungen zu vertiefen, die gemeinsame Sicherheit zu verbessern und für beide Länder Wachstum zu schaffen. Tschechiens Regierungschef Fiala rief Merz dazu auf, sich für ein starkes Europa einzusetzen. NATO-Generalsekretär Rutte erinnerte den CDU-Vorsitzenden an eine künftige Führungsrolle in der europäischen Verteidigungspolitik. Zu den Gratulanten zählte auch Israels Ministerpräsident Netanjahu.

US-Präsident Trump schrieb auf seiner Online-Plattform Truth Social, die Deutschen hätten genug gehabt von einer - Zitat - Agenda ohne gesunden Menschenverstand vor allem in den Bereichen Energie und Einwanderung.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.