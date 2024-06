Der Tag an dem alliierte Truppen am 6. Juni 1944 in der Normandie landeten, kennt man heute als D-Day. (picture-alliance / (c)Robert Hunt Library / Mary Evan)

Die zentrale Gedenkfeier findet am Nachmittag am Landungsstrand der US-Soldaten, Omaha Beach, statt. Erwartet werden in Frankreich außer dem amerikanischen Präsidenten Biden etwa auch Bundeskanzler Scholz sowie der ukrainische Staatschef Selenskyj. Insgesamt erstrecken sich die gestern begonnenen Feierlichkeiten über drei Tage. Der sogenannte D-Day am 6. Juni 1944 leitete den Sieg der Alliierten gegen Deutschland im Zweiten Weltkrieg ein.

