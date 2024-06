Gaza-Krieg

Mehrere Palästinenser stehen Trümmern und zerstörten Zelten, die bei einem israelischen Luftangriff auf Rafah getroffen worden waren. (picture alliance / dpa / Abed Rahim Khatib)

In dem Schreiben heißt es, man sorge sich um das Schicksal der von der Hamas in Gaza festgehaltenen Geiseln. Man unterstütze uneingeschränkt die US-Initiative, auf die Israel einzugehen bereit sei und appelliere an die Hamas, die Vereinbarung zum Abschluss zu bringen.

Weiter heißt es, die Vereinbarung beinhalte neben einem sofortigen Waffenstillstand und dem Wiederaufbau von Gaza auch Sicherheitsgarantien für Israelis und Palästinenser. Außerdem sehe man die Chance für einen langfristig tragfähigeren Frieden und eine Zweistaatenlösung.

Unterstützt wird der Appell unter anderem von den USA, Brasilien, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Deutschland.

