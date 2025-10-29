Jamaika ist wegen des Hurrikans Melissa zum Kastrophengebiet erklärt worden. (AFP / RICARDO MAKYN)

In Haiti sind ersten Erkenntnissen zufolge mindestens 25 Menschen gestorben. In der Dominikanischen Republik ist bisher von einem Todesopfer die Rede. Auf Jamaika soll es mindestens drei geben. Die Lage ist aber noch vielfach unklar. Einige Gegenden sind bisher nicht zugänglich. Melissa" hatte am frühen Morgen Kuba erreicht. Laut Präsident Díaz-Canel entstanden "beträchtliche Schäden". Die Vereinten Nationen und erste Länder sagten bereits Hilfszahlungen für die betroffenen Länder zu.

