Krieg im Nahen Osten

Bei einem iranischen Raketenangriff wurde in Haifa ein Wohnhaus zerstört. (picture alliance / dpa / Oren Ziv)

Das israelische Militär attackierte erneut Ziele nahe Teheran. Nach iranischen Angaben wurden dort und in der Stadt Ghom zahlreiche Menschen getötet. Zudem gab es Angriffe auf die Gasindustrie am Persischen Golf. Dies sei ein schwerer wirtschaftlicher Schlag für Teheran, sagt der israelische Verteidigungsminister Katz.

Israel meldete abermals iranische Angriffe. So seien in der Hafenstadt Haifa vier Menschen durch den Beschuss eines Wohnhauses getötet worden. Auch mehrere Golfstaaten berichteten von iranischen Angriffen. So wurden in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Industrieanlage und ein Telekommunikationsunternehmen beschossen.

Unterdessen geht der gegenseitige Beschuss zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon weiter. Nach libanesischen Angaben wurden in der Hauptstadt Beirut mindestens 15 Menschen getötet. Die Hisbollah reklamierte mehrere Angriffe auf Israelfür sich.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.