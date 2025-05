Naher Osten

Allein in Dschabalija im Norden gab es demnach mindestens 25 Todesopfer. Viele weitere Menschen wurden verletzt. Bei einem Angriff im Westen von Chan Junis seien vier Personen getötet worden, hieß es.

Israels Armee rief die Menschen im nördlichen Gazastreifen dazu auf, das Gebiet zu verlassen. Es handele sich um eine letzte Vorwarnung, erklärte ein Armeesprecher. Ministerpräsident Netanjahu hatte gestern eine großangelegte Offensive Israels zur Zerschlagung der Hamas angekündigt. Zuvor waren erneut mehrere Raketen aus dem Gazastreifen abgeschossen worden.

Frankreichs Präsident Macron übte mit Blick auf die humanitäre Lage im Gazastreifen scharfe Kritik am israelischen Vorgehen. Was die Regierung Netanjahu mache, sei inakzeptabel . Auch Bundespräsident Steinmeier hatte gestern bei einem Treffen mit Netanjahu in Jerusalem die Dringlichkeit eines Endes der Blockade humanitärer Güter betont. Heute Morgen traf Steinmeier unter anderem den Oppositionspolitiker Gantz