Ukrainische Feuerwehrleute bekämpfen einen Brand nach einem russischen Angriff in Pavlograd. (AFP / HANDOUT)

Aus der Region Odessa im Südwesten der Ukraine wurden drei Todesopfer nach dem Beschuss eines Unternehmens gemeldet. Weitere Menschen kamen in Saporischschja, Kramatorsk und Pawlohrad ums Leben. Die Ukraine warf Russland zudem einen Angriff auf ein ausländisches Frachtschiff im Schwarzen Meer vor Odessa vor. Ein unter der Flagge von Guinea-Bissau fahrender Getreidefrachter sei mit russischen Marschflugkörpern beschossen worden. Dabei seien zehn Besatzungsmitglieder getötet worden.

Die Ukraine griff Russland ihrerseits in der Grenzregion Belgorod an. Örtliche Behörden erklärten, bei einer Attacke auf einen Bus seien sechs Fahrgäste getötet und mehr als 20 verletzt worden.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.