Ein zerstörtes Haus im Flüchtlingslager Nuseirat im Gazastreifen. (Abed Rahim Khatib / dpa / Abed Rahim Khatib)

In Gaza-Stadt seien mehrere Zivilisten ums Leben gekommen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Mindestens 20 Tote gebe es in der Flüchtlingssiedlung Nuseirat. In der südlichen Grenzstadt Rafah seien 13 Palästinenser getötet und weitere verletzt worden, hieß es.

Israels Armee gab an, erneut mehrere Hamas-Mitglieder im Gazastreifen getötet zu haben. Demnach ist bei einem gezielten Luftangriff auf ein ehemaliges Schulgebäude ein Kommandeur der Waffenproduktionsabteilung ums Leben gekommen.

Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.