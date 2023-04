Dieses Bild aus einem Video zeigt den Schauplatz einer tödlichen Massenpanik in Sanaa, Jemen. (AL-MASIRAH TV CHANNEL/dpa)

Nach Angaben des Innenministeriums wurden mindstens 85 Menschen getötet und mehr als 300 weitere schwer verletzt. Viele von ihnen befänden sich noch in kritischem Zustand. Die Massenpanik habe sich während der Verteilung von Spenden in den letzten Tagen des muslimischen Fastenmonats Ramadan ereignet. Hunderte Menschen hätten sich in ein Schulgebäude gedrängt, weil dort umgerechnet neun Dollar pro Person ausgegeben worden seien. Drei Menschen, die für die Organisation der Spendenaktion verantwortlich waren, seien festgenommen worden.

