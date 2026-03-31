Angaben von Behörden und Menschenrechtsorganisationen reichen von 16 bis mindestens 70 Opfern. Die Tat ereignete sich in der Region Artibonite im Zentrum des Landes. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, verurteilte den Angriff. UNO-Berichten zufolge flohen bereits Tausende Menschen aus der Region.
In Haiti kämpfen seit Jahren kriminelle Banden um die Vorherrschaft in der Hauptstadt Port-au-Prince. Der Konflikt weitet sich zunehmend auf andere Regionen des Karibikstaates aus.
Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.