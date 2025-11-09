Neunter November

Wie in vielen deutschen Städten brannte auch im bayerischen Bamberg am 9. November die Synagoge. (IMAGO / UIG)

Am Mittag will Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue mit einer Grundsatzrede auf aktuelle Gefahren für die Demokratie aufmerksam machen. Die Nationalsozialisten hatten in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 eine Gewaltwelle gegen Juden in ganz Deutschland begonnen: Hunderte Menschen wurden ermordet, Synagogen angezündet und Geschäfte geplündert und zerstört.

Der 9. November ist auch der Tag des Mauerfalls, der unter anderem mit einer Veranstaltung an der Gedenkstätte Berliner Mauer begangen wird. Neben Wortbeiträgen soll dort eine Andacht für die getöteten Mauerflüchtlinge gehalten werden. In Brandenburg wird mit einer Veranstaltung in Rathenow an das historische Ereignis erinnert. Am 9. November 1989 hatte die Führung der DDR nach Massendemonstrationen überraschend die abgeriegelten Grenzen für ihre Bürger geöffnet. Zehntausende strömten noch am selben Abend in Berlin von Ost nach West. Etwa ein Jahr später folgte die Wiedervereinigung.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.