Besucher des Highfield-Festivals blicken auf ein Riesenrad, an dem Flammen zu sehen sind. (- / spm-gruppe / dpa / -)

Ersten Erkenntnissen zufolge waren gestern Abend zunächst Materialien unterhalb des Riesenrads in Brand geraten. Die Flammen griffen dann auf zwei Gondeln über. Dabei wurden rund 65 Menschen verletzt. 16 von ihnen kamen ins Krankenhaus, darunter vier Menschen mit Brandverletzungen. Zum Highfield-Festival am Störmthaler See südlich von Leipzig waren etwa 30.000 Musikfans angereist, um Auftritte von Künstlern wie Peter Fox und Cro zu sehen.

