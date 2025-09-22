Nach Behördenangaben wurden unter anderen 12 Polizisten verletzt. Die Journalistengewerkschaft ANP erklärte zudem, neun Journalisten seien bei der Berichterstattung über die Proteste von Schrotkugeln der Polizei getroffen worden.
In der Hauptstadt Lima waren am Samstag hunderte Menschen einem Aufruf der Jugendbewegung "Generación Z" gegen die Regierung von Präsidentin Boluarte gefolgt. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei, die Tränengas einsetzte. Umfragen zufolge sehen viele Peruaner Regierung und Parlament als korrupt an.
Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.