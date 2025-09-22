Peru
Zahlreiche Verletzte bei Protesten gegen Regierung - Polizei soll scharf geschossen haben

In Peru hat es bei regierungskritischen Protesten zahlreiche Verletzte gegeben.

    Mehrere Demonstranten stehen vor einem Schilderwall von Polizisten. Ein Demonstrant drückt mit beiden Händen gegen ein Schild.
    Zusammenstöße in LIma. (Martin Mejia / AP)
    Nach Behördenangaben wurden unter anderen 12 Polizisten verletzt. Die Journalistengewerkschaft ANP erklärte zudem, neun Journalisten seien bei der Berichterstattung über die Proteste von Schrotkugeln der Polizei getroffen worden.
    In der Hauptstadt Lima waren am Samstag hunderte Menschen einem Aufruf der Jugendbewegung "Generación Z" gegen die Regierung von Präsidentin Boluarte gefolgt. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei, die Tränengas einsetzte. Umfragen zufolge sehen viele Peruaner Regierung und Parlament als korrupt an.
