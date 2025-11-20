Beim Zusammenstoß zweier Züge in Tschechien wurden zahlreiche Menschen verletzt. (Vaclav Pancer/CTK via AP/dpa)

Bei dem Unfall in der Nähe von Budweis waren heute früh nach Angaben der Nachrichtenagentur CTK ein Schnellzug und ein weiterer Personenzug zusammengestoßen. Der betroffene Streckenabschnitt liegt etwa 50 Kilometer von der Grenze zu Bayern entfernt. Die Ursache des Unglücks ist noch nicht bekannt. Der tschechische Verkehrsminister Kupka sagte, nach ersten Erkenntnissen habe der Schnellzug offenbar ein Stoppsignal nicht beachtet.

