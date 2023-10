Afghanistan

Am vergangenen Wochenende hatte ein schweres Erdbeben die afghanische Provinz Herat erschüttert, seitdem kommt es immer wieder zu Nachbeben. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Saifurahman Safi)

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte lag das Epizentrum gut 30 Kilometer außerhalb der Provinzhauptstadt Herat und wies eine Stärke von 6,3 auf. Der örtliche Rettungsdienst meldete mindestens 50 Verletzte, die in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

Am vergangenen Wochenende waren in der Region bei mehreren Erdbeben laut Medienberichten fast 2.500 Menschen ums Leben gekommen. Das UNO-Nothilfebüro gab die Zahl der Todesopfer mit mehr als 1.000 an. Seitdem kommt es immer wieder zu Nachbeben.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.