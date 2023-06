Die indische Flagge. (picture alliance / dpa / EPA/JAIPAL SINGH)

Ein Personenzug sei im Nordosten des Bundesstaat Odisha mit einem Güterzug kollidiert, entgleist und dann auf das entgegengesetzte Gleis gestürzt, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf Behördenmitarbeiter. Die Zahl der Verletzten schwankt demnach zwischen mindestens 50 und bis zu 300. Es würden auch Tote befürchtet, hieß es. An der Unglücksstelle liefen Rettungsmaßnahmen.

In einer ersten Stellungnahme zeigte sich der indische Premierminister Modi erschüttert. Der Zug war auf dem Weg von Howrah in Westbengalen nach Chennai an der Koromandelküste.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.