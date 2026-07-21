Die Entscheidung zum abgesagten Auftritt von Danger Dan wird vielfach kritisiert (Archivbild). (picture alliance / dpa / Carsten Koall)

Man müsse sich die Kurzfristigkeit der Ausladung vorwerfen lassen, sagte Himmler der " Süddeutschen Zeitung ". Man hätte früher die Grundsatzfrage stellen müssen, am besten schon vor der eigentlichen Einladung in die Satire-Sendung "Die Anstalt". Er widersprach der Darstellung, das Justiziariat des ZDF habe den Auftritt zunächst durchgewunken. Dieses habe frühzeitig und eindeutig davor gewarnt, das Lied "Keine Angst" unwidersprochen auf der Bühne zu inszenieren, so Himmler.

Der ZDF-Intendant führte aus, in dem Lied habe man es unzweifelhaft mit einer "Gebrauchsanweisung zum linken, gewaltbereiten Widerstand" zu tun. Dieser münde in Grüßen an linksextreme, zum Teil rechtskräftig verurteilte Gewalttäter.

Offener Brief: Fernsehräte kritisieren Entscheidung

Acht Mitglieder des ZDF-Fernsehrats bezeichneten die Absage als Fehler. Sie schreiben in einem Offenen Brief , mit dem Auftritt hätte eine Debatte über Rechtsextremismus und die vielfältigen Möglichkeiten seiner Bekämpfung angestoßen werden können. Diese Gelegenheit habe das ZDF verpasst. Das Lied "Keine Angst" sei von der Meinungs- und Kunstfreiheit gedeckt.

Musiker beklagt Zensur und kündigt Ersatzauftritt an

Die ZDF-Spitze hatte den Auftritt von Danger Dan und des Pianisten Igor Levit in der Sendung "Die Anstalt" kurzfristig unterbunden und den Schritt damit begründet, dass in dem Lied zur Gewalt aufgerufen werde. Später hatte sie präzisiert, das Lied propagiere Selbstjustiz und schließe rechtswidrige Taten nicht aus.

Danger Dan warf dem ZDF daraufhin Zensur und einen Eingriff in die Kunstfreiheit vor. Er und Igor Levit kündigten für Dienstagabend eine Aufführung ihres Lieds in Berlin an. Es handle sich um eine musikalisch-politische Ersatzveranstaltung unter dem Motto "Die Keine Angstalt".

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Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.