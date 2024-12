Umstrittene TV-Debatten

Fotomontage: Bei den TV-Duellen zur vorgezogenen Bundestagswahl 2025 dreht sich zunächst alles um Friedrich Merz (CDU) und Olaf Scholz (SPD). (picture alliance / Chromorange / Michael Bihlmayer)

Wie der Sender in Mainz mitteilte, sollen sich die Kandidaten für das Kanzleramt von SPD, Union, Grünen und AfD am 13. Februar in einer Sendung Fragen von Bürgerinnen und Bürgern stellen. Teilnehmen würden demnach Bundeskanzler Scholz, Unions-Kanzlerkandidat Merz, Grünen-Kanzlerkandidat Habeck und AfD-Kanzlerkandidatin Weidel.

Zuvor waren TV-Duelle nur von Scholz und Merz bei ARD und ZDF sowie bei RTL und NTV angekündigt worden. Dies hatte zu Unmut bei Grünen und AfD geführt. Einen Vorschlag von ARD und ZDF für ein separates Duell von Habeck und Weidel lehnte der Grünen-Kanzlerkandidat ab.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.