Fernsehnutzung

Wie der Evangelische Pressedienst unter Berufung auf Zahlen der AGF Videoforschung berichtet, lag der Marktanteil des Zweiten beim Gesamtpublikum bei 14,9 Prozent. Das waren 0,4 Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor. Dahinter lag das Erste mit 12,7 Prozent. Die Dritten Programme kamen zusammen auf 13,6 Prozent.
Stärkster kommerzieller Sender blieb RTL mit einem Marktanteil von 7,7 Prozent, vor Sat.1 mit 4,6 und Vox mit 4,2 Prozent.
Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.