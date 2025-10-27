ZDF-Hauptstadtstudio, Berlin (picture alliance / Daniel Kalker)

Der Mann sei Mitglied der Terrororganisation Hamas gewesen, hieß es in einer Mitteilung. Dies sei durch ein entsprechendes Dokument belegt worden. Die Identifizierung sei auf Bitte des ZDF durch die israelische Armee geschehen.

Am 19. Oktober war der Standort der Produktionsfirma im Süden des Gazastreifens von einer Rakete getroffen worden. Neben dem Mitarbeiter wurde auch der achtjährige Sohn eines weiteren Angestellten gestötet. Die israelische Armee sprach von einer Reaktion auf Angriffe von Hamas-Kämpfern auf israelische Soldaten. Seit den Vorfällen hält die vereinbarte Waffenruhe wieder.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.