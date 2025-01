15 Jahre nach Canisius-Aufdeckung

Die ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp (Archivbild). (Hendrik Schmidt / dpa / Hendrik Schmidt)

Die ZdK-Vorsitzende Stetter-Karp sagte in Berlin, über Jahre hinweg hätten auch weite Teile der organisierten Vertretung der katholischen Zivilgesellschaft in Deutschland das Thema verdrängt und das Ausmaß der Gewalttaten nicht für möglich gehalten. Deshalb bitte sie alle Betroffenen von sexueller Gewalt um Entschuldigung.

Im Januar 2010 waren am Canisius-Kolleg in Berlin zahlreiche Missbrauchsfälle publik geworden. Das löste in der Folge Enthüllungen über Missbrauch auch in vielen anderen katholischen Diözesen und Einrichtungen aus.

