Tagung in Berlin

Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, beim 103. Deutscher Katholikentag im Mai 2024. (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)

Es sei nicht die Zeit, die Hände in den Schoß zu legen, sagte Stetter-Karp anlässlich der ZdK-Vollversammlung in Berlin. Vielmehr müsse es einen aktiven Beitrag zum Schutz der Demokratie geben. Am Vormittag hatte die Vollversammlung einstimmig ein Papier verabschiedet, das ein Plädoyer nicht nur für Demokratie, sondern auch für Vielfalt sowie den Schutz von Menschenrechten enthält.

Das ZdK ist die größte deutsche katholische Laienorganisation.

