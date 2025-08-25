Merkel-Zitat

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (Michael Brandt/dpa)

Generalsekretär Linnemann zog nun eine kritische Bilanz. Zu wenige Menschen hätten eine Arbeit gefunden.

Seit 2015 seien 6,5 Millionen Menschen nach Deutschland gekommen, sagte Linnemann der Neuen Osnabrücker Zeitung. Weniger als die Hälfte sei heute in Arbeit. Er finde, das sei nicht zufriedenstellend, betonte der CDU-Generalsekretär. Die aktuelle Bundesregierung muss nach Linnemanns Vorstellung deshalb eine andere Politik verfolgen. Die Marschroute für die nächsten Jahre sei, die illegale Migration in die Sozialsysteme zu stoppen und reguläre Zuwanderung in den Arbeitsmarkt zu fördern.

Ukraine und Syrien Hauptherkunftsländer



Dem Statistischen Bundesamt zufolge lebten im Jahr 2024 hierzulande knapp 6,5 Millionen Menschen, die seit 2015 nach Deutschland eingewandert sind. Davon kamen gut 4,2 Millionen in den Jahren von 2015 bis 2021 - vor allem aus Syrien, Rumänien und Polen. Der Statistik zufolge wanderten weitere gut 2 Millionen Menschen von 2022 bis 2024 hauptsächlich aus der Ukraine, Syrien und der Türkei ein. Der Hauptgrund war demnach Flucht, Asyl und internationaler Schutz. Aber auch Erwerbstätigkeit, Familienzusammenführung, ein Studium oder Aus- und Weiterbildung spielten eine Rolle.

Studie: Flüchtlinge von 2015 gut in Arbeitsmarkt integriert



Die 2015 nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge sind inzwischen zum Großteil gut in den Arbeitsmarkt integriert. Das teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg unter Berufung auf eine eigene Studie mit. Die Beschäftigungsquote der 2015 zugezogenen Geflüchteten belief sich demnach 2024 auf 64 Prozent. In der Gesamtbevölkerung lag sie bei 70 Prozent. Bei der Quote geht es um Menschen zwischen 15 Jahren und dem Renteneintrittsalter, die einer abhängigen Beschäftigung nachgehen.

Sieben bis acht Jahre nach dem Zuzug arbeiteten 33 Prozent der geflüchteten Frauen und 26 Prozent der Männer in Engpassberufen, hieß es. Männer waren der Studie zufolge vor allem in Verkehrs-, Logistik- sowie in fertigungsnahen Berufen tätig, Frauen überwiegend in medizinischen und nicht-medizinischen Gesundheitsberufen. Auffällig ist laut IAB, dass deutlich mehr Männer als Frauen einer Beschäftigung nachgingen. Gründe seien unzureichender Zugang zu Kinderbetreuung, geringere Bildungsabschlüsse sowie eine eher späte Teilnahme an Integrationskursen, hieß es.

