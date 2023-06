Nach Krawallen in Leipzig

Zehn Männer sitzen nach den linksextremen Krawallen in Leipzig in Untersuchungshaft (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)

Nach Angaben der Leipziger Staatsanwaltschaft wird ihnen unter anderem versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Hälfte der Männer soll an den Ausschreitungen am Freitag beteiligt gewesen sein. Dabei waren auch Polizisten mit Steinen und Pyrotechnik angegriffen worden.

Den fünf weiteren Verdächtigen wird vorgeworfen, an den Krawallen am Samstag mitgewirkt zu haben. Zwei von ihnen sollen Steine oder Flaschen auf die Polizei geworfen haben.

Bei den teils gewalttätigen Protesten gegen das Hafturteil für die Linksextremistin Lina E. waren nach Angaben der Polizei etwa 50 Beamte verletzt worden. Auch auf Seiten der Demonstranten gab es Verletzte, ihre Zahl konnte die Polizei aber nicht angeben.

