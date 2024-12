Der Film "Emilia Perez" des französischen Regisseurs Jacques Audiard hatte am Wochenende bereits den Europäischen Filmpreis gewonnen. (imago images / CordonPress)

"Der Brutalist" des US-Regisseurs Brady Corbet erhielt sieben Nominierungen. Für Deutschland ist das Drama "Die Saat des heiligen Feigenbaums" in der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film" nominiert. Der Regisseur des Films, Mohammad Rasoulof, war aus dem Iran nach Deutschland geflohen. Da der Film hauptsächlich hierzulande produziert wurde, kann er auch für Deutschland ins Rennen gehen.

Bei den Golden Globes geht es nicht nur um Film, sondern auch um Fernsehen und Streaming. Diesmal hat vor allem die Erfolgsserie "The Bear" Chancen auf Trophäen. Sie hat die meisten Nominierungen in der TV-Sparte erhalten. Die Verleihung der Golden Globes am 5. Januar gilt als Auftakt der Trophäen-Saison. Rund 300 Journalisten aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab.

