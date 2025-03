Der französische Zoll hat zehn Tonnen Kokain beschlagnahmt, hier ein Archivfoto von Päckchen mit Kokain. (Zollfahndungsamt Hannover / dpa )

Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Laut Presseberichten wurde das Rauschgift im Wert von rund 320 Millionen Euro in einem aus Südamerika eingetroffenen Container entdeckt. Es sei der bislang größte Drogenfund in Frankreich. Neben Rotterdam und Antwerpen werden die Häfen in Nordfrankreich für die Einfuhr von Kokain nach Europa genutzt.

