Polizeiangaben zufolge brachte ein Mann eine Autobombe an einem Kontrollpunkt zur Explosion. Neben dem Attentäter starben demnach zwei Zivilisten und sieben Sicherheitskräfte. Diese hätten noch versucht, das Fahrzeug zu stoppen, sagte ein Polizeisprecher. Ein weiterer Anschlag in derselben Gegend sei wenig später vereitelt worden, teilte die Polizei mit. Erst am Wochenende waren bei der Explosion einer ferngezündeten Bombe in einem Lokal in Mogadischu elf Menschen getötet worden. Zu allen Anschlägen bekannte sich die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab. Sie kontrolliert Gebiete in Teilen Somalias, war in den vergangenen Jahren aber aus Mogadischu zurückgedrängt worden. In dem Land

herrscht seit 1988 ein Bürgerkrieg.

