Das teilte die Feuerwehr in Nome mit. Die Maschine der Bering Air war am Donnerstag nach dem Start in Unalakleet verschwunden. Die Trümmer wurden auf einer Eisscholle in der Beringsee entdeckt.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.