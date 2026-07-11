Dabei sei ein Seemann getötet worden, schrieb der Gouverneur der südrussischen Region Rostow auf Telegram.
Bei russischen Angriffen auf Kiew wurden nach Angaben örtlicher Behörden mindestens zehn Menschen verletzt. Laut Bürgermeister Klitschko feuerte die russische Luftwaffe Marschflugkörper, Drohnen und ballistische Raketen auf die ukrainische Hauptstadt ab. In mehreren Bezirken seien Feuer ausgebrochen.
Insbesondere die ballistischen Raketen stellen die Ukraine vor Probleme. Am wirksamsten lassen sie sich mit Hilfe des Flugabwehrsystems Patriot bekämpfen. Doch es fehlt der Nachschub an Munition. Die USA wollen der Ukraine deshalb nun die Lizenz erteilen, Patriot-Munition in Eigenregie herzustellen.
Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.