Sportjournalistenwahl
Zehnkampf-Weltmeister Neugebauer ist Sportler des Jahres

Leichtathlet Leo Neugebauer ist Deutschlands Sportler des Jahres.

    Der Zehnkämpfer Leo Neugebauer (l) wird von seinem Vater als Sportler des Jahres 2025 ausgezeichnet. Beide lachen. Im Hintergrund steht eine Frau, die auch lacht.
    Der Zehnkämpfer Leo Neugebauer (l) wurde von seinem Vater als Sportler des Jahres 2025 ausgezeichnet. (Uli Deck/dpa )
    Der 25 Jahre alte Weltmeister im Zehnkampf setzte sich bei der Sportjournalistenwahlin Baden-Baden vor Schwimmer Florian Wellbrock und Radprofi Florian Lipowitz durch.
    Sportlerin des Jahres ist Biathletin Franziska Preuß. Die 31-Jährige gewann knapp vor der Sportgymnastin Darja Varfolomeev. Dritte wurde Schwimmerin Anna Elendt.
    Die 18-jährige Eisschnellläuferin Sophie Dziadek ist zur Special Olympics Sportlerin des Jahres gekürt worden.
    Als Mannschaft des Jahres wurde die Basketball-Nationalmannschaft der Männer ausgezeichnet. 
    Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.