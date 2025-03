In der Türkei hat die Inhaftierung des Istanbuler Bürgermeisters trotz eines Verbots Hunderttausende Menschen zu Protesten auf die Straße gebracht (picture alliance / Middle East Images / Su Cassiano)

In einer Erklärung der Behörde ist von einem zehntägigen Verbot die Rede. Dem Sender wird Anstiftung der Öffentlichkeit zu Hass und Feindseligkeit bei der Berichterstattung über die anhaltenden Massenproteste vorgeworfen.

Die landesweiten Demonstrationen richten sich gegen die Festnahme des Oppositionspolitikers Imamoglu und halten seit Tagen trotz eines Verbots an. Für Samstag kündigte die Opposition eine Großdemonstration an. Man werde die größte Kundgebung der Geschichte abhalten, sagte der Chef der Oppositionspartei CHP, Özel, der britischen BBC. Özel erklärte, die landesweiten Proteste würden so lange fortgesetzt, bis entweder vorgezogene Präsidentschaftswahlen angesetzt oder der Istanbuler Bürgermeister und CHP-Politiker Imamoglu aus dem Gefängnis entlassen werde.

