Anti-Migrations-Demonstranten ziehen durch London. (AFP / CARLOS JASSO)

Sie zogen durch das Stadtzentrum in Richtung des Parlamentssitzes in Westminster. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte der Anti-Migrations- und Anti-Islam-Aktivist Robinson. Auch eine Gegendemonstration unter dem Motto "Stand Up to Racism" war angekündigt. Die Londoner Polizei war mit einem Großaufgebot von mehr als 1.000 Beamten im Einsatz.

Die Einwanderung ist in Großbritannien zum einem der wichtigsten politischen Themen geworden. In diesem Jahr sind bereits mehr als 28.000 Migranten in kleinen Booten über den Ärmelkanal gekommen, was einen Rekord an Asylanträgen zur Folge hat.

