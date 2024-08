Tausende Menschen versammelten sich am Sonntag zu einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus vor dem Landtag in Erfurt. (IMAGO / Paul-Philipp Braun / IMAGO / Paul-Philipp Braun)

In Leipzig versammelten sich rund 11.000 Menschen. Oberbürgermeister Jung, SPD, rief dazu auf, jeden Tag für die Demokratie zu kämpfen, etwa am Arbeitsplatz oder im Alltag. Der Leiter der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Sachsen, Hoffsommer, warnte bei einer Kundgebung in Dresden davor, Jugendliche - Zitat - rechten Rattenfängern zu überlassen. Immer mehr junge Menschen sympathisierten mit der AfD. Zugleich gebe es in Kindergärten und Schulen in Sachsen eine Zunahme von rassistischen und queerfeindlichen Übergriffen.

In Erfurt versammelten sich nach Angaben der Polizei etwa 4.500 Menschen vor dem Thüringer Landtag. Auch im sächsischen Zittau gab es eine Demonstration.

Anlass sind die Landtagswahlen in einer Woche. - Eine aktuelle Umfrage sieht die AfD in Sachsen und Thüringen als stärkste Kraft mit rund 30 Prozent der Stimmen.

