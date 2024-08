Auch vor der Europawahl im Juni demonstrierten zahlreiche Menschen in Leipzig gegen Rechtsextremismus. (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)

In Leipzig rechnen die Veranstalter mit 10.000 Personen. Eine ähnliche Zahl wird in Erfurt erwartet. Für den Protest in Dresden sind 5.000 Teilnehmer angekündigt. Die Organisatoren wollen ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie setzen.

In Sachsen und Thüringen werden in einer Woche, am 1. September, neue Landtage gewählt. Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD in Sachsen hin. In Thüringen liegt die AfD laut Umfragen sogar vor der CDU und könnte stärkste Kraft im neuen Landtag werden.

