Teilnehmer der Pride Parade in Tel Aviv. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Paulina Patimer)

Die Teilnehmer demonstrierten an der Strandpromenade der israelischen Küstenstadt für die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, Trans- und queeren Menschen - kurz LGBTQ. Tel Aviv gilt als LGBTQ-Hauptstadt des Nahen Ostens. Die Pride-Parade findet seit 1998 in Tel Aviv statt. Im vergangenen Jahr wurde die weltbekannte Veranstaltung wegen des damaligen Iran-Kriegs nur wenige Stunden vor Beginn abgesagt. 2024 fiel sie wegen des Gaza-Krieges und der Geiselhaft zahlreicher Israelis durch die Hamas aus. Damals gab es stattdessen eine Trauerzeremonie zum Gedenken an die Opfer des Hamas-Überfalls auf Israel am 7. Oktober 2023.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.