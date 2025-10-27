Niederlanden
Zehntausende bei Klimaprotest vor Parlamentswahl

Wenige Tage vor der vorgezogenen Parlamentswahl in den Niederlanden haben in Den Haag zehntausende Menschen für Klimaschutz demonstriert.

    Den Organisatoren zufolge nahmen etwa 45.000 Menschen an dem Protest teil. Die Demonstranten kritisierten, dass Klimapolitik im Wahlkampf nur eine untergeordnete Rolle spiele. In einer Umfrage des niederländischen Fernsehens unter 25.000 Wählern nannten nur 19 Prozent das Klima als eines der fünf wichtigsten Themen. Die drei wichtigsten Themen waren Wohnen, Einwanderung und Gesundheit.
    Nach dem Bruch der Regierungskoalition im Juni finden nächsten Mittwoch vorgezogene Neuwahlen statt. Der Rechtspopulist Wilders hatte die Vier-Parteien-Koalition mit dem Ausstieg seiner Partei zu Fall gebracht.
