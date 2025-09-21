Philippinen

In der Hauptstadtregion von Manila kamen nach Schätzungen der Veranstalter rund 130.000 Demonstranten zusammen. Behörden gingen von rund halb so vielen Teilnehmern aus. Bei den Protesten kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen. Die Polizei setzte Tränengas ein. 49 Personen wurden nach Angaben der Behörden festgenommen.
Grund der Proteste ist ein Korruptionsskandal um Hochwasserschutzprojekte im Wert von umgerechnet 7,4 Milliarden Euro.
