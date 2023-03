Zehntausende nahmen an den Fridays For Future-Protesten teil. (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Die Polizei an den einzelnen Veranstaltungsorten gibt geringere Teilnehmerzahlen an. In München beispielsweise gingen demnach nur rund 18.000 Demonstranten auf die Straße. Etwa 5.500 Menschen beteiligten sich laut Polizei in Hamburg.

Auf Plakaten der Demonstranten standen Slogans wie "Klimaschutz statt Kohleschmutz" und "Tempolimit Jetzt!". Auch in anderen Staaten gab es Aktionen mit Tausenden Teilnehmern, darunter in Italien, Österreich und Neuseeland. Angekündigt hatte die Klimabewegung Hunderte Demonstrationen und Kundgebungen auf allen Kontinenten.

Vielerorts in Deutschland war auch die Gewerkschaft Verdi mit dabei. Sie hatte zu Warnstreiks im Nahverkehr in mehreren Bundesländern aufgerufen - wo deswegen in vielen Regionen der ÖPNV lahmgelegt war. Insgesamt 60.000 Beschäftigte legten laut Verdi ihre Arbeit nieder.

Rittmann kritisierte die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP. Das Ampel-Bündnis heize die Klimakrise noch aktiv an - allen voran die FDP, der "effizienteste Blockierer des Klimaschutzes". Bundeskanzler Scholz müsse eigentlich einschreiten. Doch der selbst ernannte Klimakanzler schaue nur zu, wie die FDP neue Autobahnen baue, Mobilität für alle boykottiere und Ungerechtigkeiten befeuere.

