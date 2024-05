Zehntausende Menschen beim Trauerzug in Teheran. (Saeid Zareian / dpa)

Die Särge Raisis, des Außenministers Amirabdollahian und der sieben weiteren Todesopfer des Hubschrauberabsturzes vom Sonntag wurden zunächst auf dem Gelände der Teheraner Universität aufgebahrt. Religionsführer Ajatollah Chamenei sprach ein Totengebet. An der Zeremonie nahmen neben hochrangigen Vertretern der iranischen Politik und des Militärs auch ausländische Gäste teil, darunter Hamas-Auslandschef Hanija. Anschließend wurden die Särge in einer Prozession durch die Innenstadt zu einem zentralen Platz gefahren. Zehntausende säumten den Weg. Der Leichnam Raisis soll morgen in dessen Heimatort Maschchad im Nordosten des Landes beigesetzt werden.

Das islamistische Regime des Iran hatte eine fünftägige Staatstrauer bis Freitag angeordnet.

