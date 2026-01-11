Die vierte Ausgabe des "1 Billion Followers Summit" war laut Veranstalter mit rund 30.000 Besuchern ausverkauft. Die meisten davon waren selbst Kreative und Influencer mit eigenen Videos, Fotos oder Texten in Sozialen Medien wie Tiktok, Instagram oder Youtube. Teilgenommen haben auch Prominente wie Jimmy Donaldson, der als "Mr. Beast" hunderte Millionen Menschen erreicht, der Hollywood-Schauspieler Will Smith oder die Politikerin, TV-Moderatorin und Schwiegertochter des US-Präsidenten, Lara Trump. Der Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai, Scheich Mohammed Ibn Rashid Al Maktoum, erklärte, die Erstellung von Internetinhalten sei Verantwortung und Mission. Sie treibe Gesellschaften voran, inspiriere künftige Generationen und schaffe wirtschaftliche Chancen.

Das dreitägige Content Creator Treffen mit Reden, Diskussionen und Arbeitsgruppen soll als Plattform für den Austausch über Fachwissen, neueste Entwicklungen und Herausforderungen in den digitalen Medien dienen.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.