"Klimastreik"

Zehntausende Demonstranten bei "Fridays for Future" in Deutschland

Tausende Menschen haben in Berlin an Protesten der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" teilgenommen. Die Demonstranten versammelten sich am Mittag am Brandenburger Tor und liefen nach einer Auftaktkundgebung in einem kilometerlangen Zug durch das Regierungsviertel. Die Polizei sprach von 12.500 Teilnehmern, die Organisatoren von 24.000.

15.09.2023